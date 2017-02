L'Inter, l'Empoli e il pubblico di San Siro hanno reso omaggio a Riccardo Cucchi prima della partita fra i nerazzurri e i toscani, l'ultima radiocronaca prima di andare in pensione della storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha regalato a Cucchi una maglia dell'Inter con il suo nome e numero 10 sulle spalle, e lo stesso ha fatto l'Empoli, aggiungendo però il numero 38, ossia "gli anni di una splendida carriera", come ha scritto il club toscano su Twitter. Anche la Curva Nord dell'Inter gli ha dedicato uno striscione rievocando il suo racconto in diretta del secondo gol di Diego Milito nella finale di Champions League del 2010: 'A te il nostro applauso per averci emozionato per davvero, in un mondo finto, Riccardo Cucchi simbolo del nostro calcio'.