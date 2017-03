Il 29 gennaio 2016 Eder Citadin Martins è entrato rosa dell'Inter, e da quel giorno è diventato un oggetto misterioso. I primi mesi difficili, poi la risalita: quando entra non delude, eppure salvo casi eccezionali non è mai titolare. Ora il suo nome rimpalla sui quotidiani francesi che lo vedrebbero al centro degli interessi dell'Olympique Lione per il prossimo mercato estivo. L'Inter potrebbe decidere di venderlo per monetizzare, oppure tenerlo ma sempre con questo ruolo marginale. Eder è davanti a un bivio, ma è davvero uno dei sacrificabili?



USATO GARANTITO - Il primo parametro di giudizio è naturalmente il campo. Eder si è calato perfettamente in questa veste di subentrante, portando esplosività ed esperienza nei finali di partita, perchè difficilmente sbaglia l'approccio. E' ciò che viene comunemente definito: "usato garantito". E la statistica più interessante è che l'Inter ha vinto 5 delle 6 partite in cui ha segnato, perdendo solo con l'Atalanta, quando però lui era già uscito dal campo.



VALORE EFFETTIVO - Eder compirà 31 anni a novembre e il suo cartellino, in questo momento, vale circa 10 milioni. Una cifra che, anche se offerta, non costituirebbe un motivo sufficiente per privarsene. Non è infatti facile trovare un giocatore in grado di dare il suo apporto ad un costo che, per questo mercato, è quasi irrisorio.



REBUS ALLENATORE - Resta poi da definire la questione allenatore. Nonostante, come si diceva, abbia avuto la stessa sorte sia con de Boer che con Pioli, per Eder la sorte potrebbe invece ribaltarsi totalmente con un nuovo tecnico in panchina. Cambierebbe infatti tutto per lui, qualora arrivasse uno tra Conte, che l'ha esaltato nell'ultimo Europeo in Francia, e Simeone, che da sempre ama lavorare con giocatori così: tutti corsa, impegno e dedizione.