L'attaccante dell'Inter Eder è stato al centro di diverse voci di mercato anche negli ultimi giorni, accostato ad alcuni club del campionato cinese prima e alla Lazio poi. Nell'intervista concessa a Premium Sport, l'attaccante italo-brasiliano non ha chiuso del tutto ad un possibile addio: "Ho sentito anche io, sono cose che lascio al mio procuratore. Non voglio cambiare a gennaio, ma vediamo, nel calcio non si sa mai. Fino a fine mese tutto può succedere, ma sono concentrato sull'Inter".



Eder arrivò all'Inter circa un anno fa dalla Sampdoria per poco più di 13 milioni di euro, considerando prestito, riscatto e bonus, ma i suoi numeri in nerazzurro non si sono rivelati particolarmente soddisfacenti sino ad oggi. 35 presenze e solo 4 gol per un giocatore voluto fortemente da Mancini, sul quale ha puntato inizialmente anche de Boer, ma che con Pioli ha recentemente perso posizioni in favore di Perisic. La Lazio, che dovrà fare a meno di Keita nelle prossime settimane causa Coppa d'Africa e che sta cercando di piazzare Djordjevic, sarebbe l'opzione migliore per rimanere in orbita Nazionale, ma è dalla solita Cina che potrebbero giungere le offerte che consentirebbero all'Inter di monetizzare e potersi muover più liberamente sul mercato senza venire meno ai principi del Fair Play Finanziario.