Al termine del primo tempo di Inter-Empoli, Eder, autore del gol nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Stiamo facendo bene. Sappiamo che l'Empoli prova a giocare a calcio, stiamo vincendo, ora andiamo avanti così. Il rigore su di me? Non lo so, in diretta è difficile giudicare, vediamo dopo".