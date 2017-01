Andato in gol contro il Pescara, l'attaccante dell'Inter, Eder, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Il segreto sono il lavoro e il sacrificio di tutti. Il mister, quando è arrivato, ci ha detto quanto fossimo forti, ma dovevamo mettere qualcosa in più, ed è quello che stiamo facendo. Pressiamo tutti, dagli attaccanti ai difensori. Lavoriamo, e dobbiamo continuare così. Siamo cresciuti molto, quando la squadra fa bene anche i singoli acquisiscono fiducia. Anche chi gioca meno, adesso, entra ed è determinante".



SETTE DI FILA - "Abbiamo preso fiducia: fare 7 vittorie di fila non è facile, e anche oggi abbiamo fatto bene. Tutti lavoriamo per giocare, io do sempre il massimo sempre, poi il mister fa le sue scelte. All'Inter c'è concorrenza: nel mio ruolo siamo io e Perisic che è un grande giocatore e sta facendo bene. Dobbiamo continuare così, abbiamo perso tanti punti e per recuperarli dobbiamo tenere il ritmo".



SULLA JUVE - "La sfida alla Juve? Bisogna rispettarli ma non aver paura. Andiamo lì per giocare una bella partita, ci prepareremo al meglio per affrontarli. Prima dell Juve c'è una partita ancora più importante, quella contro la Lazio".