Con l'ingresso di Eder l'Inter ha reagito al bruttissimo primo tempo di Bologna. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera.



"Nella ripresa Spalletti, nel tentativo di dare una scossa e aumentare il peso offensivo, toglie lo stralunato Joao Mario e inserisce Eder dietro Icardi. Alla fine risulterà la mossa decisiva. L’equilibrio della partita cambia. L’Inter alza il baricentro, ma non il ritmo, collezionando una sfilza di angoli: 8 nei primi 16 minuti. Solo una volta però, di testa con Miranda, impegna Mirante. Il Bologna non ha più lo smalto dell’inizio, perde progressivamente metri di campo e fiducia e la partita si trasforma in sofferenza liquida. Il pari arriva grazie al rigore di Icardi, concesso per un fallo inutile di Mbaye su Eder. Alla fine l’Inter c’è sempre: 7 gol su 11 arrivano nell’ultimo quarto d’ora. Ma per restare lassù serve molto di più".