Eder fuori dal mercato? Mai dire mai. Nei piani dell'Inter non rientra la cessione del nazionale azzurro in questa sessione invernale, ma il giocatore non chiude le porte alla partenza già a gennaio. Intervenuto in zona mista al termine della sfida interna contro il Chievo è lo stesso Eder a lasciare un messaggio criptico sul proprio futuro: "Nel calcio non si sa mai...".