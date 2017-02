Dopo gli anticipi di venerdì e di ieri, e dopo il lunch match di oggi tra Crotone e Roma, continua nel pomeriggio alle 15 la 24esima giornata di Serie A: l'Inter di Stefano Pioli riceve allo Stadio Meazza di Milano l'Empoli di Giovanni Martusciello, in quella che è una partita dalle mille insidie. I nerazzurri, reduce dalla sconfitta di Torino contro la Juve e da una settimana di polemiche infuocate per le decisioni arbitrali dello Juventus Stadium, devono fare a meno di Mauro Icardi e Ivan Perisic, entrambi squalificati. Sono però assolutamente necessari i tre punti, per non perdere definitivamente contatto dal terzo posto e per non regalare vantaggi alle dirette concorrenti per la lotta all'Europa. I toscani dal canto loro hanno otto punti di vantaggio sul Palermo terzultimo, e possono dunque affrontare la sfida con spensieratezza. L’Inter è imbattuta nelle ultime nove sfide contro l’Empoli in campionato (otto vittorie e un pareggio) e ha vinto le ultime sette partite casalinghe di campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (3-4-1-2) – Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Kondogbia, D’Ambrosio; Joao Mario; Eder, Palacio.



EMPOLI (4-3-1-2) – Skorupski; Laurini, Veseli, Cosic, Dimarco; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone.