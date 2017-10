Sulla buona strada. Dall'assemblea dei soci dell'Inter sono emersi dati confortanti sul bilancio, al 30 giugno scorso il club nerazzurro ha chiuso con un rosso da 24 milioni, un aumento dei ricavi del 33 percento e con il rispetto dei parametri del fair-play finanziario. In nota ufficiale l'Inter spiega che "il bilancio consolidato riporta un fatturato che si è attestato sui 318,2 milioni di euro (+78,4 milioni, +32,7% rispetto all’esercizio precedente), un EBITDA pari a 67,5 milioni di euro e una ulteriore riduzione delle perdite di esercizio che si sono attestate sui -24,6 milioni di euro (+36,7 milioni rispetto all’esercizio precedente). La perdita di esercizio risulta soddisfare i criteri stabiliti dal Financial Fair Play per l’anno fiscale 2016/17 (in attesa di approvazione formale da parte della UEFA)".



RESTANO I DEBITI - Buone notizie, che non vogliono però dire per forza investimenti sul mercato. L'Inter deve essere autosufficiente, tradotto significa che potrà comprare solo a fronte di cessioni. La campagna acquisti dipenderà da come Sabatini e Ausilio riusciranno a vendere e dalla qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale anch per continuare a rispettare il fair play finanziario. Per il momento - come scrive il Corriere dello Sera - rimane congelata la posizione di Thohir, presidente depotenziato e in uscita nel 2018, e restano anche i debiti per l’Inter. Suning ha prestato al club (con un tasso del 7,7% poi calato al 6,5%) 298 milioni e finora ha incassato 13 milioni di interessi dalla società nerazzurra che deve rimborsare altri 200 milioni alle banche.