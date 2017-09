Ospite sui canali Premium, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha elogiato la difesa dell'Inter e spiegato come Luciano Spalletti potrà in futuro avere altre soluzioni tattiche da sfruttare.



"La squadra si muove diversamente nella fase di non possesso. Icardi, Perisic e Candreva aiutano molto di più e questo consente di subire meno. Sulle qualità e la classe di Miranda non c’erano dubbi, Skriniar è forte fisicamente e ha trovato subito la giusta chimica con il compagno. Sinceramente è una sorpresa e nessuno si aspettava che il reparto facesse così bene. La difesa resta numericamente corta e probabilmente a gennaio sarà completata con un altro elemento di valore. L’Inter però non ha le coppe e per questo la coppia centrale, al netto di infortuni impronosticabili, può farcela a chiudere bene il girone d’andata. In più c’è Ranocchia, un giocatore che Spalletti con il suo meticoloso lavoro ha recuperato. Cancelo? Con il suo rientro Spalletti avrà anche un’altra soluzione: la difesa a tre. Dalbert e Cancelo sono esterni molto offensivi e l’Inter potrà variare modulo e sfruttarli sulle fasce".