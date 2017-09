L'Inter crede ciecamente in Joao Miranda. Il difensore brasiliano è salito di livello, si è ripreso dopo un'annata difficile, quella iniziata male con de Boer e proseguita a fasi alterne con Pioli, e ora è uno dei capisaldi del presente e del futuro nerazzurro.



RINNOVO IN VISTA - Sì perchè da quando è arrivato a Milano Miranda non ha mai rinnovato un contratto firmato ormai nel 2014 e in scadenza nel 2018. A 33 anni e con il Mondiale in vista, secondo il Corriere dello Sport Miranda ha iniziato a trattare con l'Inter il suo rinnovo. Altri 3 anni di contratto, l'ultimo della sua carriera, per un rinnovo sempre più vicino