Al capitán de nuestra familia, al capitán de mi vida .. a quien nos ama y cuida como nadie Feliz cumpleaños amor de mi vida te Amamos con el Alma Valu,Coki,ben,Fran,Isa y yo @mauroicardi

. L'attaccante dell'Inter festeggia oggi 24 anni, lo farà guardando i compagni giocare contro il Bologna, in quella che è la seconda delle due partite che l'argentino deve saltare per squalifica. Si aspetta una vittoria dai compagni, a caccia del nono successo nelle ultime dieci di campionato, sarebbe il regalo più bello per continuare a credere nell'Europa che conta, per arrivare con entusiasmo alla sfida di domenica prossima contro la Roma. Ieri intanto Maurito è stato festeggiato dalla moglie-agente Wanda Nara, che ha postato su Instagram una foto della festa: ": Buon compleanno amore della mia vita che amo con tutta l’anima ❤ Valu, Coki, Ben, Fran, Isa e io”.Capitano in famiglia, capitano dell'Inter. Con il quale i rapporti, dopo le diverse vedute sul rinnovo dell'estate scorsa, sono tornati a essere ottimi. Leader in campo e nello spogliatoio, valorizzato economicamente dal club, Icardi si sente finalmente felice come dichiarato nei giorni scorsi:". L'Inter vuole fare di Icardi il nuovo Zanetti, i segnali che arrivano dall'attaccante vanno nella stessa direzione.