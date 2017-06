Andiamo Gabi ... pic.twitter.com/mbMXQZRe8r — Gabriel Barbosa (@gabigol) 27 giugno 2017

Un altro no.: l'attaccante brasiliano, dopo un nuovo tentativo da parte del club spagnolo di portarlo in Liga. Niente da fare, Gabigol ha comunicato all'Inter che non accetterà neanche offerte di prestito secco che non ritiene adeguate. Ok alla formula, non alla destinazione. Nella testa di Gabigol, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,- Ad oggi, nessuno è così avanti per avere l'ok al prestito di Gabigol. Anzi,: sa bene che l'Inter preferisce il prestito per non rischiare di fargli perdere un altro anno, ma. Ecco perché. Una strada in più, il piano di Gabigol è chiaro e coinvolge Spalletti. Che ha già bocciato Gerson a Roma, non un ottimo indizio...