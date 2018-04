Gabriel Barbosa, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Santos, è finito nella top 11 del Paulistao. Queste le sue parole a Terra: "Sono molto felice per il premio, ho perso alcune partite all'inizio del campionato paulista ma ho disputato un buon campionato anche se non è servito ad arrivare in finale col Santos. E' stato bello, non giocavo da molto tempo, mi mancava il ritmo. Ma sono riuscito a segnare ed ero felice. Molte persone non lo sanno ma ho subito diversi infortuni durante il campionato, dopo la partita con St Andrew mi sono slogato la caviglia, poi mi sono fatto male alla coscia e non si è saputo. Ho avuto il tempo di curarmi. Anche in queste condizioni ho giocato ad alta quota (in Peru' contro il Real Garcilaso, Copa Libertadores, ndr). E' stato detto che Jair Ventura mi lasciava fuori, ma lo faceva perché ero infortunato e nessuno lo sapeva. Adesso ho avuto il tempo di occuparmi dei miei infortuni per tornare al 100%".