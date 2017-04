L'Inter perde 2-1 in casa contro la Samp e a niente sono serviti i cambi in corsa di Stefano Pioli, che ha puntato su Eder e Joao Mario per dare qualcosa di diverso in avanti. Niente spazio per Gabigol, il beniamino di San Siro: come ultimo cambio. il tecnico nerazzurro ha puntato sul portoghese campione d'Europa, scatenando l'ira del brasiliano. L'ex Santos, infatti, una volta appreso che non sarebbe entrato in campo ha preso a calci una bottiglietta d'acqua, gettando a terra la pettorina.