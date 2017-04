"Maybe the thing you are most scared of is exactly what you should do!" pic.twitter.com/WOTwbTZ3gD — Gabriel Barbosa (@gabigol) 8 aprile 2017

La quiete dopo la tempesta.La delusione del giovane attaccante brasiliano è stata doppia: per la sconfitta della squadra con la Sampdoria e per essere rimasto ancora una volta a guardare i suoi compagni in panchina. Gabigol ha manifestato il proprio malumore- Da quando è arrivato in Italia, è la prima volta che l'ex Santos fa capire in maniera così evidente di essere. Nei giorni successiviLunedì non era contento nessuno, il problema è riprendere il nostro cammino ed essere tutti disponibili per tornare subito ai nostri livelli".- Oggi Gabigol ha postato su Twitter una foto in cui è seduto sotto un albero in un parco mentre ascolta della musica con delle cuffiette. E ha scritto una frase in inglese: "Maybe the thing you are most scared of is exactly what you should do!". Tradotto:. Sarebbe troppo arduo avventurarsi nel tentativo di dare un'interpretazione a queste parole, quindi ci limitiamo a osservare le risposte dei suoi followers sui social.- Gli interisti lo invitano a non mollare, mentre i tifosi delle altre squadre lo invitano a venire a giocare da loro: in Turchia al, in Brasile al, ma anche al. In particolare un fan rossonero ha postato una foto del tridente brasiliano KA-PA-RO (). A parte questa curiosità, il Milan nel futuro di Gabigol c'è solo per ilche si giocherà sabato prossimo, quando con ogni probabilità il brasiliano si accomoderà ancora in panchina. Ma