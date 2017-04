. La sconfitta con la Sampdoria trascina un grosso malumore in casa, la corsa alla Champions si è fermata e anche Gabigol : il brasiliano si è scaldato a lungo, eppure non è arrivata neanche questa volta la sua occasione. Come se quel gol a Bologna non fosse servito a nulla, da quel momento solo 15 minuti in campo con la Roma e nient'altro. Nuovamente in soffitta, tanto che Gabriel ha reagito scalciando quella bottiglietta.- E adesso? Non sarà comunque facile trovare spazio nel finale di stagione, ma soprattutto presto andrà deciso il suo futuro., ecco perché quando si deciderà sull'- Pioli o chiunque arrivi al suo posto - verrà fatta chiarezza in un confronto con la società.e vivere un'altra annata da comprimario. Poco sensato per un giocatore pagato 30 milioni, come per la sua stessa crescita.