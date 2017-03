Il centrocampista dell', Roberto, ha parlato il giorno dopo il 7-1 all'Atalanta: "Noi dobbiamo fare la corsa sul Napoli, che ha sei punti di vanaggio su di noi.. Si diceva che 27 milioni fossero troppi per me? Io conosco il mio lavoro, il resto lo dicono gli altri. Mancano ancora 10 partite,. Icardi è il nostro capitano, ha solo un anno più di me, ma è fondamentale e sta facendo benissimo., la prestazione che abbiamo fatto contro di loro lo dimostra. Banega è il giocatore che mi ha più sorpreso a livello tecnico, lo sta dimostrando con le sue prestazioni in campo".