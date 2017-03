Roberto Gagliardini è stato intervistato nel post partita di Olanda-Italia. Non è mancata l’emozione, unitamente alle belle parole riservate nei confronti del suo ex allenatore:



“Ho sempre creduto in me stesso e nelle mie qualità. Le stesse qualità che ora voglio mettere a disposizione della squadra. In passato non ho fatto bene in alcune stagioni, ma Gasperini mi ha dato molto, mi ha aiutato a crescere. Ora – continua il centrocampista ex Atalanta - sto raccogliendo i frutti di tutto il lavoro fatto fino ad ora. Il passaggio all’Inter? È successo tutto molto velocemente, anche il solo arrivo a Milano è stato importantissimo, quello che sta succedendo ora è incredibile. Ma non voglio pensarci, la concentrazione è rivolta tutta alla Sampdoria”.