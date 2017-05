L'edizione odierna de "La Repubblica" accende i riflettori su Roberto Gagliardini e spiega come il centrocampista nerazzurro sia lontano parente di quello che aveva ben impressionato alle prime apparizioni con la maglia dell'Inter.



"In assoluto al Napoli è mancata la cattiveria agonistica per il 2-0. Ma tanto di là c’era un avversario inginocchiato, incapace di costruire calcio a cominciare da Gagliardini, la cui involuzione in poche settimane (da regista formidabile che non perde mai un pallone a timido agnellino senza gambe e senza testa) potrebbe essere studiata da scienziati di vaglia".