, prelevato dallper due milioni di prestito più 20 di riscatto (ed eventuali altri 3 milioni legati ai bonus). Su You tube, Facebook e Twitter, la presentazione del centrocampista classe 1994.E’ un giorno intenso, il primo di questa nuova fase della mia vita.Non ho le sue caratteristiche, ma mi è sempre piaciuto molto è Zidane. E adesso un esempio per me è Pogba che credo sia il massimo nel ruolo in questo momento.Ci sono tanti giocatori qua che possono fare la storia di questo sport.Mi piace molto giocare alla play. Ma adesso convivo e gioco meno perché i miei interessi devono un attimo coincidere con i suoi. Non mi metto nella squadra quando gioco con la play.Credo sia una grande squadra e mi ha cercato più di tutte, sono contento di essere qua. Sono stato comprato per poter giocare e dare il mio contributo e sono pronto per giocare a San Siro. La prima volta che ci ho giocato è stato un mese fa contro il Milan, è stato uno spettacolo, guardavamo le porte e ricordavamo i gol fatti da gente come Ronaldo. Cosa mi aspetto? Per me è importante confermarmi in una squadra come l’Inter dopo aver giocato nell’Atalanta.Mi piace giocare come mezzala. E’ stato un ottimo inizio di campionato e mi sento a mio agio anche nel centrocampo a tre. Pronto per sabato? Sono allenato e decide il mister.E’ un progetto ambizioso, vogliono portare l’Inter in alto. Per me è un onore che mi abbiano scelto.Prestigiosa, inimitabile e ambiziosa.Ho giocato poco in quella partita. Abbiamo vinto con un rigore ed è stata una bella emozione. Affrontare l’Inter non è mai facile, ha giocatori importanti in tutte le parti del campo.Il primo che mi viene in mente è Zanetti che ha onorato la maglia dell’Inter, ha giocato ad alti livelli e per tanto tempo. E’ il simbolo di questa società. Diventare capitano? Sarebbe un sogno.Andrà da un'altra parte? Tra noi è così. Quando si è in campo non si guarda nessuno in faccia. Condividiamo questo sport da quando avevamo 15 anni, fuori dal campo siamo amici.Punto di partenza. Soprattutto nel nostro lavoro non bisogna pensare di essere arrivati e bisogna confermarsi.Contro chi sogno di fare il primo gol e come? Magari nel derby. Al novantesimo, come capita.Se mi piacerebbe giocare con Verratti? Verratti ha fatto un grandissimo salto dal Pescara al Psg. Sarebbe un grande giocatore con cui giocare.Se sento tanto la rivalità con la Juventus? Ha battuto in campionato e in Coppa l’Atalanta e vincono da tanto. E’ ora che si vinca. Se vi faccio gol anche con la Juve? (rispondendo ai tifosi, ndr) Dai va bene…Kessie? Ho un bellissimo rapporto con lui e con tutti i miei ex compagni. Sta facendo qualcosa di incredibile. Mi ha fatto gli in bocca al lupo, ma anche lui ha un futuro roseo. Chi consiglierei tra Conti e Kessie? Li prenderei entrambi.Icardi è un campione, è stato capocannoniere, ha fatto cose incredibili. Continua a far gol a raffica, penso sia la stella principale di questa squadra.