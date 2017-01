Non c’è alcuna tensione per la buona riuscita dell’affare Gagliardini. Questo è quanto calciomercato.com ha avuto modo di appurare registrando la versione di tutte e tre le parti: Inter, Atalanta ed entourage del calciatore, tutti ottimisti per il decollo definitivo di una trattativa che, per diversi motivi, richiede tempi tecnici non brevi. Basti pensare alla stesura dell’intera documentazione in cinese, che per forza di cose dilata i tempi. La trattativa non è del tutto conclusa, è in via di definizione, ma interpellando le parti in causa non trapela la minima preoccupazione. Probabilmente, occorrerà attendere la prossima settimana per vedere Gagliardini ad Appiano Gentile, anche se il club di Corso Vittorio Emanuele lavora per sistemare un pochino prima la questione: prima si risolve, meglio è per tutti.



L'ACCOGLIENZA DEL CAPITANO - Le parole di oggi di Mauro Icardi alla Gazzetta dello Sport distendono ulteriormente l’ambiente: “Dovesse arrivare, sarà il benvenuto, lo accoglieremo davvero volentieri. Sarebbe un altro fratello nerazzurro”, ha spiegato il capitano nerazzurro, solitamente avverso - come tutti i calciatori - a parlare di mercato. Questi sono discorsi che si demandano alla società, Icardi ha invece voluto in qualche modo dare la prima accoglienza a Roberto Gagliardini, segno che si tratta solo di aspettare ancora un po’. Intanto martedì, Steven Zhang potrebbe incontrare la famiglia Percassi, un incontro che potrebbe racchiudere diversi interessi, calcistici e commerciali.