I campionati, ma anche gli scontri diretti per arrivare in Champions League si vincono a centrocampo. Il reparto nevralgico del campo non è a casa chiamato così, poichè garantisce da un lato la giusta protezione a difese che poi diventano inpenetrabili, e dall'altro il supporto adeguato alla fase offensiva a supporto delle punte. E anche nello scontro diretto di domenica sera a San Siro fra Inter e Roma è apparso evidente come nonostante Pioli abbia puntato sull'inserimento in formazione di 4 centrocampisti centrali alla fine la mediana nerazzurra sia stata surclassata da quella giallorossa.



GAGLIARDINI NON BASTA - Il motivo? Troppa distanza fra le parti, con giocatori chiamati spesso ad inseguire e non a leggere traiettorie e giocate. Di fatto il solo Gagliardini è apparso l'unico in grado di provare, fino all'ultimo a contrastare le giocate di Strootman e Nainggolan. Per puntare in alto e ad obiettivi importanti può bastare? Probabilmente la risposta è sì contro formazioni di medio bassa caratura, ma contro le big del campionato, finora, l'Inter ha sempre mostrato i suoi limiti.



SERVE UN ACQUISTO TOP - L'acquisto del centrocampista bergamasco dell'Atalanta è stato utile per aggiungere fisicità e presenza nel reparto, ma da solo Gagliardini non può fare miracoli. La proprietà nerazzurra si è accorta di questo vuoto e a giugno farà un ulteriore sforzo sul mercato. Chiunque sarà il nuovo allenatore, un centrocampista di livello mondiale arriverà a Milan. Il sogno si chiama Marco Verratti, blindato però dal PSG con cui è tutt'altro che facile trattare. Da non sottovalutare la pista che porta proprio a Radja Nainggolan, mattatore a San Siro, ma va tenuta in forte considerazione anche la pista che porta a Nemanja Matic, avvicinato la scorsa estate e rivalutato al Chelsea da quel Conte che, a giugno, potrebbe prendere il posto proprio di Pioli sulla panchina dell'Inter.