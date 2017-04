L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori su Roberto Gagliardini e spiega come il centrocampista italiano sia lontano dagli standard di rendimento mostrati all'inizio della propria avventura in nerazzurro.



"La crisi dell’Inter nelle ultime giornate ha coinvolto anche Roberto Gagliardini che, da quando a gennaio era arrivato a Milano dall’Atalanta, aveva sempre avuto un rendimento ben oltre le aspettative. Era stato lui spesso a trascinare la squadra con prestazioni sopra le righe che gli sono valse, oltre al titolo di miglior acquisto del mercato invernale, una nuova chiamata da parte di Ventura in Nazionale per le gare disputate a marzo. Il centrocampista bergamasco dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a uscire all’intervallo contro la Sampdoria (al 45’ la squadra era in vantaggio 1-0, poi è stata sconfitta per 2-1) non è più stato lui: ha saltato la trasferta a Crotone e poi contro Milan e Fiorentina non ha giocato ai suoi livelli. “Gaglia” è stato protagonista di evidenti errori in fase difensiva e le sue distrazioni sono costate reti pesanti sia nel derby sia nel match del Franchi. Di fatto in questo momento è un giocatore da... recuperare e la sfida con il Napoli per lui viene al momento giusto perché contro una grande squadra e avversari di livello avrà motivazioni altissime e la possibilità di riscattarsi".