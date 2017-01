Al termine di Palermo-Inter, Roberto Gagliardini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter Channel: "Secondo me non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, abbiamo faticato ma creando occasioni. Poi c'è stato il cross di Candreva che ha portato il vantaggio e abbiamo gestito il risultato. Il mister oggi mi chiedeva di coprire, le ripartenze sono la loro arma migliore. Al fianco di Brozovic non cambia molto, i ruoli sono quelli. Forse con Brozo ho più compiti di copertura, a lui piace attaccare e io devo coprire. Ma mi trovo bene anche con Kondogbia. Rispetto a Bergamo c'è più gente che mi guarda, molti più tifosi che mi seguono. Sono contento di aver fatto questo salto e per quello che sto facendo. Ora pensiamo al Pescara, oggi è stata importante visti gli altri risultati. Domenica avremo l'aiuto del pubblico".