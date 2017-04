Ad Appiano Gentile, il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, ha presenziato alla conferenza stampa relativa alla presentazione della nuova partnership della società nerazzurra, legatasi a SWM Motorcycles.



Come stai in vista del derby?

“Sto meglio e la volontà è quella di esserci, oggi inizierò anche a toccare il pallone”



Sei rimasto fuori che idea ti sei fatto vedendo questa squadra?

“Abbiamo commesso qualche errore di troppo sia come atteggiamento sia dal punto di vista tecnico-tattico. Sono momenti di riflessione ma possiamo rilanciarci”



Quanto siete arrabbiati in questo momento?

“Dobbiamo esserlo perché una società come la nostra non può permettersi momenti di flessione. Dovremo essere bravi a mettere in campo il nostro stato d'animo"



Cosa vi ha detto ieri Pioli?

“Ognuno di noi dentro di sa di aver dato qualcosa in meno rispetto a qualche settimana fa”.



Che aria c’è nello spogliatoio?

"C’è molta delusione, ma dobbiamo trasformarla in energia positiva. Sappiamo che settimana sarà e che dovremo abbassare la testa e lavorare tanto. Faremo una grande partita”.



Ausilio ha detto che l’atteggiamento è stato presuntuoso, da cosa deriva tale comportamento sul campo?

“Io non sono d’accordo su certe parole, magari le ha dette a caldo e dobbiamo riflettere su quelle frasi. Può anche esserci un velo di verità”



Avete staccato la spina perché si è allontanata la Champions?

“Noi dobbiamo giocare tutte le partite per far bene e per vincere. Non siamo calati solo perché abbiamo visto allontanarsi la Champions”



C’è mancanza di personalità?

“È follia dire che in questa squadra non ci sia personalità. Ci sono giocatori che hanno vinto molto e i problemi credo siano altri”



Si è sentita molto la tua assenza

“Il mio è stato un buon impatto, ma anche con me in campo sono arrivati dei passi falsi. Io dico solo che sono contento del mio impatto”.



In cosa dovrete migliorare per batterle il Milan?

“Loro hanno dei punti deboli e noi dovremo essere bravi a sfruttare quelli”



L’obiettivo può essere arrivare davanti al Milan?

“Potrebbe essere senza dubbio un motivo di orgoglio per noi, anche se l’obiettivo è sempre e comunque arrivare in Europa League, se è davanti al Milan è ancora meglio visto che siamo rivali in città”.