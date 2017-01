Il suo trasferimento non è ancora ufficiale, ma perché Roberto Gagliardini diventi un nuovo giocatore dell'Inter manca sempre meno. Definito l'accordo tra la società di corso Vittorio Emanuele e l'Atalanta per un prestito con diritto di riscatto per un valore totale di 25 milioni di euro più bonus, restano da risolvere alcune questioni burocratiche. Oggi l'agente del centrocampista classe '94, Giuseppe Riso, è stato nella sede del club bergamasco per definire gli ultimi dettagli.



'INTER, SAREBBE BELLO' - Gagliardini, invece, si è allenato regolarmente con i compagni a Zingonia. E all'uscita dal centro sportivo ha parlato a Premium Sport: "Com'è andata oggi? E’ andata alla grande, come sempre. Domani sarò qui? Certo. Il trasferimento? Non ci penso, ci pensa il mio agente Beppe Riso. Inter? Sarebbe bello, vediamo. Un bel salto per me".