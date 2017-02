L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Roberto Gagliardini e spiega come il centrocampista italiano si stia allenando per essere più lucido in zona gol.



Stefano Pioli si augura che Roberto Gagliardini possa concretizzare i movimenti e le intuizioni che ha avuto finora con l’Inter. Il centrocampista non ha mai avuto un rapporto d’amore con il gol, nonostante da piccolo abbia iniziato giocando da attaccante. Da professionista, infatti, ha segnato solo 3 gol: uno per maglia con Cesena, Spezia e Vicenza. Il momento di maggior splendore sotto questo punto di vista lo ha attraversato con la Primavera dell’Atalanta allenata da Valter Bonacina. Nella stagione 2012-13, 4 gol in 17 gare, una delle quali all’Inter e una al Bologna. Nelle giornate di lavoro alla Pinetina, Gagliardini si sta concentrando anche su questo aspetto. Arrivare più lucido in area, calibrare meglio la conclusione e poi... avere il benestare della fortuna. I dati Opta ricordano che lui è uno dei migliori centrocampisti in questa statistica: mediamente tira il doppio in porta e tocca il quadruplo dei palloni in area rispetto ai colleghi del ruolo di tutta la A. Il tempo intanto passa e l’ultima volta che ha gioito per un gol risale al 27 ottobre del 2015, 16 mesi fa, quando aiutò il Vicenza a vincere 2-1 a Trapani.