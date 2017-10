Prosegue il momento no di Roberto Gagliardini, che anche con la maglia della Nazionale trova qualche difficoltà di troppo in occasione della gara contro la Macedonia. Il centrocampista nerazzurro soffre come del resto tutti i suoi compagni e secondo Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera e la Repubblica, non la raggiunge la sufficienza in pagella.



Gazzetta dello Sport 5,5: “Gaglia costretto a giocare fuori dalla sua portata. Lui e Parolo possono stare insieme soltanto in una mediana a tre, dotata di regista pensante”.



Corriere dello Sport 5: “Esordio dal 1’ litigando spesso con il pallone. Male quando imposta, benino quando deve interdire”.



Corriere della Sera 5: “Vedi Parolo, con l’aggravante di un rapporto litigioso col pallone”.



La Repubblica 5: “Gioca con due punti di sutura al sopracciglio. Sembra il cugino lontano del centrocampista che un anno fa in pochi mesi incantò all’Atalanta e guadagnò l’Inter. Non ne azzecca una, procede a tentoni e a singhiozzi”.