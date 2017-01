Prima intervista da nerazzurro per Roberto Gagliardini, così a Inter Channel: "E' motivo di grande orgoglio per me essere arrivato all'Inter, realizzo il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio e sono molto felice di essere qui. Suning e il presidente Thohir mi hanno voluto fortemente, sono contento. Penso di poter dare una mano alla squadra e lotterò duramente per conquistarmi un posto. E' una grande occasione e spero di potermi confermare anche grazie all'aiuto dei miei compagni. Spero di ripagare l'affetto che i tifosi mi hanno già dimostrato in queste ore".