Intervistato da TMW, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, parla di Milan Skriniar.



“Sin dalla nomina di Luciano Spalletti pensavo che sarebbe stato perfetto per i nerazzurri. Ha trasformato in una squadra un gruppo che non era una squadra vincendo otto gare e pareggiandone due, con gli stessi tranne i due viola come Borja Valero e Matias Vecino più Milan Skriniar. La scorsa stagione ognuno andava per i fatti suoi, Spalletti col suo carisma è riuscito a compattare tutti: giocatori, magazzinieri, chef e dirigenti. Non sono stupito, ero certo che avrebbe fatto bene. Skriniar? Ha avuto un rendimento incredibile, ci sono pochi giocatori che poi segnano nel suo ruolo. E' normale che abbia tutte queste attenzioni. Ci sono quelli della Juventus, Koulibaly, Manolas, i più bravi sono questi ma Skriniar è esaltato perché nessuno si aspettava questo rendimento e allora giustamente lo elogiano. Non ha mai fatto un errore”.