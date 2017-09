Per la sesta giornata di Serie A, l'Inter ospita al Meazza il Genoa: fischio d'inizio alle ore, arbitra Guida (Var affidato a Fabbri). Quello di domenica sarà il match ufficiale numero 71 fra le due squadre (in Serie A e Coppa Italia) in casa dei nerazzurri. Il bilancio è di 46 vittorie per l'Inter, 12 pareggi e 12 vittorie per il Genoa. Per quanto riguarda il computo delle reti, i lombardi ne hanno realizzate 147, i liguri 69. Passando ai precedenti, nel 2016-17 l'Inter si è imposta per 2-0 (doppietta di Brozovic), mentre l'ultimo successo del Genoa risale al 1993-94: un 3-1 firmato da Ruotolo (doppietta) e Skuhravy (Schillaci per l'Inter). L'ultimo pareggio è del 2012-13: 1-1, reti di Immobile e Cambiasso. Entrambe le squadre sono reduci da un 1-1: l'Inter a Bologna, il Genoa in casa con il Chievo. Per lo scudetto e per la salvezza: sia per Spalletti che per Juric si tratta di una sfida da non perdere.



FORMAZIONI UFFICIALI



INTER: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Vecino, Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.



GENOA: Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Omeonga, Cofie, Veloso, Laxalt; Taarabt, Pellegri.