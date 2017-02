Evans Kondogbia, fratello minore di Geoffry, ha pubblicato un tweet criptico, poi rimosso, sul futuro del fratello; il giocatore francese dell'Inter, infatti, non è stato schierato titolare nel big match giocato dai nerazzurrri contro la Juventus, e la cosa ha infastidito il fratello, che ha deciso di uscire allo scoperto sul futuro del numero 7 dell'Inter. Pur non essendo presenti riferimenti espliciti a Pioli e all'esclusione di questa sera, infatti, il testo del tweet non lascia troppo spazio all'immaginazione e parla di un Kondogia sempre più lontano da Milano: ''Può restare in panchina anche per tutto il resto della stagione, sono comunque gli ultimi mesi''.