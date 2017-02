Sono arrivati gli estiti degli esami a cui si sono sottoposti questa mattina Jeison Murillo e Marcelo Brozovic. Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter:



Nella giornata di oggi, Jeison Murillo e Marcelo Brozovic si sono sottoposti a esami clinici presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: ecografia con esito negativo per il difensore colombiano; per il centrocampista croato fase avanzata di guarigione della frattura della falange del piede. Le condizioni dei due giocatori, che oggi svolgeranno lavoro personalizzato, saranno valutate giorno dopo giorno. Non prenderanno parte all’allenamento Kondogbia e Sainsbury, entrambi a riposo precauzionale per una sindrome influenzale.