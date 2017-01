Appena passato dall'al, neanche il tempo di abituarsi alla nuova squadra etorna subito a incantare e ritrova il gol: il montenegrino ha fatto il suo debutto entrando alla fine del primo tempo nella sfida contro il(ritorno degli ottavi di Copa del Rey) e dopo soli 8 minuti ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio andaluso con una splendida battuta di destro al volo. L'aveva annunciato in conferenza stampa: "Questo è il posto giusto per rilanciarmi", e chi ben comincia è a metà dell'opera. Purtroppo per lui però il gol non basta: tra Siviglia e Real Madrid finisce 3-3, ai quarti finisce la squadra di Zidane in virtù del 3-0 dell'andata.