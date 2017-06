Non lo ha mai negato: l'Inter gli manca tanto, tantissimo. E un pensiero ce lo ha fatto davvero, ritorno in nerazzurro da jolly per giocarsela. Fredy Guarin ha valutato di lasciare la Cina per rientrare all'Inter, una pazza tentazione che non si è tradotta in realtà nei fatti, il centrocampista colombiano ha voglia di una nuova esperienza dopo un anno e mezzo passato allo Shanghai Shenhua con il suo contratto che scadrà a dicembre prossimo; il club cinese ha proposto un ricco rinnovo, Guarin si guarda attorno e ha tante offerte in Europa.



PER ORA NO - Ad oggi, l'ipotesi di un ritorno all'Inter però non prende piede. Sono tutt'altri i piani della società a centrocampo, un ruolo dove sbagliare è severamente vietato sul mercato. Guarin compirà 31 anni tra due settimane e non rientra nei piani tecnici di un'Inter che lo ricorda con affetto e gli lascia le porte aperte, ma posti da protagonista ad oggi non ce ne sono. Un pensiero rimasto tale. Aspettando il futuro di Guarin...