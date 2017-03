Dopo Zhang Jindong, anche Ausilio potrebbe presto volare a Madrid. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il mercato spingerà il ds nerazzurro in giro per l'Europa.



"Ausilio tra qualche settimana inizierà il tour nelle grandi capitali del calcio europeo per coltivare i rapporti che si è costruito in questi anni ed è scontato che faccia tappa pure a Madrid dove pure sull’altra sponda, quella dei colchoneros, ci sono tanti giocatori (costosi) che interessano parecchio (dal sogno “impossibile” Griezmann passando per l’eventuale sostituto di Handanovic, Oblak). Il ds nerazzurro ha ottimi rapporti con il Real e sonderà il terreno per capire quali giocatori potrebbero non rientrare più nel progetto dei blancos. A quel punto il rapporto tra Perez e Jindong Zhang potrebbe fare la differenza e aiutare il suo lavoro".