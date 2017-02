Samir Handanovic dice la sua sul futuro del giovane milanista Donnarumma. Il portiere sloveno dell'Inter ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "E' il futuro del nostro ruolo. Se me lo chiedesse, gli consiglierei di restare in Italia ancora qualche anno per completarsi a livello tecnico e mentale. E' talmente forte e giovane, che avrà tempo per andare in ogni parte del mondo a dimostrare tutto il suo enorme valore".