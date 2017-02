Un cambio di procuratore è spesso sinonimo di una scelta ben definita: la volontà di cambiare squadra al termine dell'anno. E in casa Inter la scelta di abbandonare lo storico intermediario Federico Pastorello, affidandosi al super agente Fali Ramadani, è stata presa negli ultimi giorni da Samir Handanovic.



VOGLIA DI CAMBIARE - Nel corso degli ultimi due anni in ogni estate in casa Inter il nome del portiere sloveno è sempre stato al centro del calciomercato. Da un lato la voglia di Handanovic di confrontarsi con la Champions League (mai giocata in nerazzurro), dall'altro la necessità dei nerazzurri di fare cassa per questioni di fair play finanziario non ha mai spento i rumors di mercato attorno a lui. Voci che, tuttavia, non hanno mai trovato riscontro e che hanno portato l'Inter a trovare un accordo sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2019.



C'E' IL MANCHESTER CITY - La scelta di affidare il proprio futuro a Fali Ramadani non va però sottovalutata perchè apre per Handanovic due corsie preferenziali verso club che in estate andranno alla ricerca di un portiere. Il primo e il più interessato è ovviamente il Manchester City, con cui Ramadani ha più volte concluso operazioni di mercato e non ultima quella per l'ex nerazzurro Stevan Jovetic. I Citizens anche nella serata di Champions League di ieri hanno confermato di avere un problema portiere perchè da un lato Caballero non dà fiducia e dall'altro c'è il grosso flop dell'acquisto estivo Claudio Bravo. Handanovic piace da tempo così come Jan Oblak estremo difensore destinato a lasciare in estate l'Atletico Madrid. Proprio i Colchoneros rappresentano l'altra alternativa per Handanovic dati gli ottimi rapporti di Ramadani con il club spagnolo.



LE ALTERNATIVE PER L'INTER - Ma se partisse Handanovic su chi si fionderebbe l'Inter? Il nome di Oblak va tenuto in considerazione anche per il club nerazzurro che da tempo segue i progressi del portiere che ha preso il posto di Handanovic nella nazionale slovena. Ausilio ha seguito con attenzione anche il portiere del Bayer Leverkusen Bernd Leno, avversario dell'Atletico Madrid in Champions League la scorsa sera. Il nome più caldo ad oggi resta però quello di Ederson estremo difensore del Benfica il cui agente è Jorge Mendes. Il super-agente portoghese sta provando ad aprire un canale di mediazione in Serie A e l'estremo difensore brasiliano può essere la chiave (dopo le percentuali incassate dallo Sporting Lisbona per Joao Mario) per allacciare contatti con Suning. Ultimo, ma non ultimo per gradimento è il portiere del Genoa, Mattia Perin. Prima dell'infortunio al ginocchio era considerato un obiettivo concreto dalla formazione nerazzurra che, però, ora prenderà tempo per capire il processo di guarigione dai ripetutti infortuni.