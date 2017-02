Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna: “Ogni vittoria è importante: oggi non eravamo brillanti come al solito, ce ne siamo accorti e di conseguenza questa vittoria conta ancora di più. Ora la sfida con la Roma acquista maggiore senso, siamo pronti. Qualcosa in questa squadra è cambiato, specialmente in difesa: nel campionato italiano vince chi subisce meno gol. Il primo sigillo di Gabigol? Non è importante chi segna, ma che l’Inter vinca.”