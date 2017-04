Samir Handanovic è pronto per rimanere ancora all'Inter. A meno di colpi di scena o di offerte inaspettate, il portiere sloveno non cambierà maglia anche nella prossima estate. E i piani nerazzurri per la porta non prevedono stravolgimenti, solo proposte fuori mercato possono mutare uno scenario scritto. I veri cambiamenti possono arrivare sul secondo portiere: Carrizo è ai saluti, Daniele Padelli in scadenza col Torino è un nome apprezzato dalla società nerazzurra.



PIACE CRAGNO - Per il futuro, non solo quell'idea Meret condivisa con tanti club (ma la Juventus spinge più di tutti), c'è anche il nome di Alessio Cragno pronto a rientrare al Cagliari dopo il prestito al Benevento. Difficile vederlo all'Inter da giugno, ci sarà un contatto con il club sardo per studiare la possibile soluzione. I dettagli nel nostro video.