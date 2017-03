L'Inter fa sul serio per Benjamin Henrichs. Il terzino classe '97 del Bayer Leverkusen è un obiettivo concreto e piace tantissimo al ds Piero Ausilio. Scout nerazzurri sono costantemente al seguito del club tedesco per visionarlo e in estate l'Inter proverà l'affondo. Il suo acquisto, comunque, non va visto come prioritario per il mercato dei terzini in cui l'obiettivo numero uno resta Ricardo Rodriguez.