Da Crotone a Crotone, in cinque mesi è totalmente cambiato il mondo di Mauro Icardi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport."In questi cinque mesi tantissime cose sono cambiate intorno a Icardi. Intanto la partecipazione al gioco.anche perché toccò appena 18 palloni (anche Handanovic ne aveva visti di più), senza subire nemmeno un fallo. Una resa coerente con quella dei compagni, che persa la prospettiva Champions si squagliarono al sole di Calabria.L’ex Samp continua a fare quello per cui è nato, segnare, ma soprattutto ora lotta, rincula, si rompe anche il «labbrino» (cit. Spalletti) all’Olimpico immolandosi sul tracciante di Kolarov per poi ripartire in contropiede. Tra invidie da rinnovo e fascia «prematura», un anno fa non era amatissimo nello spogliatoio.Gli ultrà ne hanno fatto una questione di principio. Lui si concentra sul campo. Prima o poi anche questo mondo di Mauro verrà ribaltato".