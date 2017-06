L'Inter e la Fiorentina parlano, trattano, contano di arrivare presto al traguardo. La distanza è breve ma ancora da colmare; intanto, Borja Valero si sta già preparando al nuovo passo per la sua carriera. Lo spagnolo ha detto sì da giorni all'Inter, come raccontato su Calciomercato.com. E adesso emergono le cifre del suo possibile nuovo contratto in nerazzurro, sempre che i due club trovino la quadratura giusta per chiudere l'operazione.



I DETTAGLI - L'Inter ha offerto ad Alejandro Camano, agente di Borja Valero, un contratto di 3 anni per 3 milioni di euro a stagione da sottoporre allo spagnolo. Il giocatore ha accettato e ritiene la proposta adeguata, da limare nei dettagli, ma già formalmente pronta per essere sottoscritta. Palla alle due società, intanto Borja Valero ha l'intesa in pugno, una posizione presa che aiuterà a "giusitificare" la cessione in pubblico. Inter e Fiorentina, tocca a voi...