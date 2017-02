Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'Inter per Ricardo Rodriguez non ha ancora chiuso l'operazione. L'idea infatti è di rilanciare con il Wolfsburg per trattare sul prezzo della clausola, fissata a 22 milioni: la prima proposta nerazzurra sarà da 15 milioni più 4 di bonus, il giocatore ha una preferenza per l'Inter rispetto al PSG che è in concorrenza.