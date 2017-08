L'Inter non ha ancora presentato un'offerta concreta alla Lazio per Keita Baldè. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il giocatore ma, al momento, non reputa il sengalese una priorità di mercato. I motivi sono molteplici, ma fra questi ci sono anche i dubbi di Luciano Spalletti che non lo considera un esterno, bensì una seconda punta e, quindi non compatibile al 100% con l'idea tattica che ha in mente per la squadra.