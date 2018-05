La Champions è sempre più lontana e servirà un'impresa che non riguarda più soltanto la squadra allenata da Luciano Spalletti. L'Inter non è oggi padrona del proprio destino e per questo la chiusura del prossimo bilancio si preannuncia impegnativa per il direttore sportivo Piero Ausilio. Il ds nerazzurro ha però confermato che la cessione di un big potrebbe non essere necessaria perchè si potrebbe aggiustare il bilancio entro il 30 giugno con la cessione di un giovane. Abbiamo scelto i 10 giovani sotto contratto che potrebbero aiutare l'Inter a bilancio. Chi sono? Scopritelo nel nostro VIDEO







