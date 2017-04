Talmente sconsiderato da risultare inconcepibile. Il gesto di Marcelo Brozovic ha valicato ogni confine, simbolo di negligenza e distacco, il croato ha soffiato via i sogni Champions dei 45 mila appassionati accorsi al San Siro di lunedì sera. Come uno schiaffo a chi porge l’altra guancia, l’ennesimo sopruso verso chi ha già perdonato tante volte, forse troppe. Ci avrà pensato Brozovic in quella frazione di secondo, mentre si esibiva nella più classica scena del giovedì sera a calcetto?



I PROBLEMI CON DE BOER - Brozovic avrebbe almeno potuto metterci la faccia, ma niente. Troppo epic per considerare l’idea di offrirsi volontariamente alle telecamere. La casa offre però selfie con avvenenti fanciulle e auto sportive, per quelle c’è sempre tempo, ma soprattutto voglia. Quell’appetito che invece non capita spesso di cogliere in campo, tanto che de Boer per un lungo periodo di tempo aveva preferito farne a meno. Né pazzo né visionario, l’olandese. Sicuramente coraggioso, quello si.



UN ERRORE DA NON RIPETERE - Inter-Sampdoria ha sancito una frattura scomposta tra Brozovic e il tifo nerazzurro, è sufficiente un rapido sguardo ai social per rendersene conto. Probabilmente è colma la misura e da qui in avanti non si attenderà altro che la prossima sessione di mercato. Un sorriso amaro nasce spontaneo pensando a quella clausola rescissoria da 50 milioni di euro inserita nel suo contratto. Una delusione accompagnata dalla consapevolezza che basterà meno della metà per portarlo via da Appiano Gentile, ma giunti a quel punto non saranno i soldi il problema, e le considerazioni di Suning andranno ben oltre questo aspetto. Starà poi agli addetti ai lavori non commettere più errori di questo tipo.