Il derby per ripartire in stagione. Mauro Icardi è voglioso di tornare al gol su azione e il Corriere dello Sport spiega come la gara contro i rossoneri non gli abbia mai portato troppa fortuna.



"Adesso Maurito non riesce a segnare su azione dal 26 agosto e nelle ultime 4 gare con l’Inter ha battuto il portiere avversario (peraltro su rigore) solo a Bologna. Il derby deve rappresentare un punto di svolta per la sua stagione e soprattutto migliorare un bilancio personale con il Milan (2 vittorie, 5 pari e 2 ko; 1 solo gol all’attivo) che non è assolutamente lusinghiero. Questi non sono numeri da Icardi. Il Diavolo è avvisato: domenica sera Mauro non avrà voglia di scherzare. Il bilancio di 84 reti in 153 incontro con l'Inter va aggiornato".