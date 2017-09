Mauro Icardi, capitano dell'Inter e autore del gol del definitivo 1-1 nella sfida contro il Bologna, ha così commentato ai microfoni di Inter Channel la prestazione dei nerazzurri: "Dovevamo sfruttare l'ultimo quarto d'ora. Loro hanno corso tantissimo, ma alla fine si sono tirati indietro perché non ne avevano più. Dovevamo approfittarne nel finale, potevamo fare qualcosa in più, ma non siamo riusciti. Il rigore? Già mi hanno studiato su come li calcio e allora ho deciso così. Non mi piace tirare centrale, ma ci stava. Adesso contro il Genoa dobbiamo tornare a vincere in casa. Con la nostra gente abbiamo un giocatore in più. Dobbiamo tornare a fare una grande prestazione per proseguire la striscia positiva".